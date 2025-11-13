Camión daña aguja en cruce del tren frente al edificio del MOPT en Plaza Víquez

La mañana de este jueves, el conductor de un camión provocó daños en la estructura de la aguja del paso ferroviario cerca del edificio central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en Plaza Cleto González Víquez, en San José. El percance ocurrió cuando el vehículo realizaba un giro en la esquina del inmueble.

El hecho quedó grabado en video por un testigo y evidencia cómo el camión impacta el dispositivo de seguridad, parte esencial del sistema que regula el paso del tren en ese sector de la capital.

En la Gran Área Metropolitana (GAM) existen 161 cruces viales ferroviarios distribuidos entre las provincias de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. De ellos, 68 cuentan con agujas y semáforos para prevenir accidentes, según datos del MOPT.

De esos 68, tres han sido identificados como “puntos calientes” por la Ingeniería de Tránsito, debido a su alta incidencia de choques o imprudencias. Se trata del cruce de Calle Blancos, en Goicoechea, cerca de la empresa Macopa; el cruce contiguo al restaurante Taco Bell, en San Pedro de Montes de Oca; y dos cruces en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia.

Las autoridades recordaron que quien sea sorprendido, dañando o colisionando los dispositivos de seguridad ferroviaria se expone a una multa de Categoría B, contemplada en el artículo 144 de la Ley de Tránsito. El monto supera los ¢215.000 y conlleva cuatro puntos menos en la licencia de conducir.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el MOPT subrayaron que la sanción administrativa es apenas el inicio de un proceso mayor, pues el responsable también enfrentará cobros judiciales por los daños materiales ocasionados.

Estas medidas, afirmaron, buscan castigar la imprudencia y proteger la infraestructura de señalización que salvaguarda la vida de conductores, peatones y usuarios del tren.