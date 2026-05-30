El País

Calvario de Taras-La Lima se acabaría pronto: esta es la nueva fecha final

Obras en marginales, trabajos complementarios y paisajismo deben concluir en los próximos 3 meses

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Por Patricia Recio
Cruce de La Lima, avances en carretera, accesos y rotondas
Las rotondas en los niveles inferiores del proyecto se habilitaron desde diciembre, pero aún continúan obras complementarias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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