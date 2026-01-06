El País

Taras-La Lima: Esto es lo que queda pendiente tras habilitación de rotondas

Manejo de aguas y seguridad vial preocupan a vecinos y usuarios del proyecto

Por Patricia Recio
Accesos a y desde rotondas de Taras y La Lima ya entraron en funcionamiento
Las rotondas en los niveles intermedios de los pasos a desnivel se habilitaron a finales de diciembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







