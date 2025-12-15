Vecinos de Cartago: Obras a desnivel en Taras–La Lima terminarán este año

Las autoridades estimaron que los intercambios de Taras y La Lima entrarían en operación este año, tras cinco años de afectaciones al tránsito en Cartago.

El prolongado calvario vial que enfrentaron miles de vecinos de Cartago durante cinco años para entrar y salir de la provincia se acerca a su etapa final. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes estimó que las obras pendientes en los intercambios de Taras y La Lima se entregarían a más tardar el 31 de diciembre.

La información oficial indicó que, pese a la habilitación del tronco principal del proyecto, quedarían trabajos complementarios que se ejecutarían durante los primeros meses del próximo año. Estas labores incluyen calles marginales, aceras, accesos a comercios, bahías para buses y obras menores, las cuales no afectarían el tránsito vehicular.

Además, el puente de Taras continuaría en ejecución. Esta estructura presentó afectaciones el año anterior debido a fuertes lluvias, por lo que se incorporó mediante una adenda al contrato con la empresa H Solís, encargada de construir los intercambios.

Entre las obras previstas para entrega a final de año se encuentran los niveles intermedios y las rotondas de los intercambios de Taras y La Lima, así como el paso inferior de la avenida 23. Estos componentes conforman el tronco principal del proyecto.

En esos puntos, las autoridades habilitaron de forma gradual los pasos superiores, los cuales permiten una conectividad fluida entre Cartago y San José, en ambos sentidos. También entró en operación el túnel del primer nivel de La Lima, que facilita el tránsito hacia y desde El Guarco.

El año anterior, el Gobierno y el contratista firmaron un cronograma oficial que fijó como fecha de entrega total el 31 de octubre de 2025. Sin embargo, ese compromiso no se cumplió debido a retrasos constantes provocados por las lluvias.