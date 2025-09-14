Atención Cartago: nuevo túnel de 435 metros en La Lima ya está habilitado para circular hacia El Guarco

Paso inferior del intercambio de La Lima ya está en funcionamiento. Facilita el tránsito entre Cartago y San José con un carril por sentido.

Desde este domingo 14 de setiembre, quienes transitan entre Cartago y San José cuentan con un nuevo túnel de 435 metros de longitud, como parte del intercambio de La Lima. Esta obra permite un desplazamiento más directo y fluido hacia y desde El Guarco.

El Programa de Infraestructura Vial y Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP) informó de que, al mismo tiempo, habilitó la rampa que conecta El Guarco con Cartago.

LEA MÁS: Taras-la Lima: pronta apertura de túnel de 500 metros conllevará ajustes viales para continuar obras

Esta estructura incluye un puente de 40 metros de longitud sobre el río Taras, lo que ofrece nuevas opciones de acceso y mejora la movilidad local.

Habilitación del túnel del intercambio de La Lima

Según indicó el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, con la apertura de estas obras se agiliza el tránsito entre Cartago y San José, en momentos en que continúan los trabajos en las rotondas La Lima y Zona Franca.

También, sigue la construcción del puente junto a la salida hacia Cartago, lo que permitirá fortalecer las conexiones internas con el sector industrial de la provincia.

Nuevo túnel de 435 metros en La Lima ya está habilitado. Conecta de forma directa El Guarco con San José. (Keyna Calderón, corresponsal GN/Cortesía)

Actualmente, avanzan labores como la instalación de sistemas de iluminación, accesos a comercios y la finalización de vías marginales. Además, se coloca la señalización vertical y horizontal con el fin de reforzar la seguridad vial.

El proyecto forma parte del plan de intercambios Taras–Avenida 23–La Lima, que tiene como objetivo mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y reforzar la seguridad en una zona de alto flujo vehicular.

Mapa oficial del MOPT muestra los accesos y desvíos habilitados tras la apertura del paso inferior en La Lima, Cartago. La nueva infraestructura agiliza el tránsito entre El Guarco, San José y Cartago. (MOPT/MOPT)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.