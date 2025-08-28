El País

Atención Cartago: el nuevo túnel en la Lima ya tiene fecha de apertura

Este nuevo paso subterráneo conectará Cartago con San José por la Interamericana sur y se sumará a los viaductos habilitados en marzo

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio y Jailine González Gómez
Tunel en Cruce La Lima
La apertura del túnel de La Lima agilizará el tránsito entre Cartago y San José desde el 15 de setiembre, anunció el MOPT. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCartagoTaras-La LimaTúnelMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.