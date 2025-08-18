Inician trabajos en puente que conecta zonas turísticas de Cartago, Paraíso y Orosi: habrá paso regulado

Cartago amplía puente de Dulce Nombre para facilitar acceso a Orosi y Paraíso. Habrá paso regulado del 18 al 20 de agosto.

El puente sobre el río Barquero, en el distrito Dulce Nombre de Cartago, entró en proceso de ampliación para facilitar el tránsito hacia zonas turísticas como Orosi, Paraíso y Navarro del Socorro.

El paso estará regulado durante tres días: lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de agosto. Durante ese periodo se realizarán labores relacionadas con la reubicación de servicios públicos, antes de iniciar la construcción formal del nuevo puente.

LEA MÁS: Atención conductores: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢123.000

La Municipalidad de Cartago informó que la obra tardará unos seis meses. El alcalde Mario Redondo Poveda explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan para mejorar la infraestructura vial del cantón.

La intención es agilizar la movilidad y garantizar la seguridad vial en una zona con alto flujo vehicular.

Según la municipalidad, la estructura actual, con un solo carril, representa un cuello de botella en una ruta altamente transitada que conecta sectores densamente poblados e importantes para la actividad turística y económica de la región.

El nuevo puente tendrá 18 metros de longitud, con vigas de acero, bastiones de concreto reforzado, dos carriles para vehículos y dos pasos peatonales.

La alcaldía agregó que estos trabajos permitirá reducir el congestionamiento vial y mejorar el acceso a áreas naturales de gran atractivo turístico, como el Valle de Orosi, Ujarrás y Navarro del Socorro.

Además recomendó a la ciudadanía usar rutas alternas durante los días de paso regulado y tener paciencia durante los meses que duren los trabajos.

LEA MÁS: Esta es la sanción por girar a la izquierda donde no se permite: también le quita puntos en la licencia

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.