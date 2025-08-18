El País

Inician trabajos en puente que conecta zonas turísticas de Cartago, Paraíso y Orosi: habrá paso regulado

La estructura duplicará su capacidad y contará con pasos peatonales para mejorar el tránsito hacia zonas turísticas

Por Damián Arroyo C.
Cartago amplía puente de Dulce Nombre para facilitar acceso a Orosi y Paraíso. Habrá paso regulado del 18 al 20 de agosto.
Cartago amplía puente de Dulce Nombre para facilitar acceso a Orosi y Paraíso. Habrá paso regulado del 18 al 20 de agosto. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)







