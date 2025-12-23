Atención Cartago: esto es lo nuevo sobre las rotondas en Taras y La Lima

El MOPT habilitó las rotondas en Taras y La Lima, uno de los puntos con mayor congestión vehicular de Cartago. Foto: Cortesía MOPT.

Las complicaciones que enfrentaron miles de vecinos de Cartago durante casi cinco años para entrar y salir de la provincia comienzan a quedar atrás.

Este martes 23 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó la rotonda del paso a desnivel de Taras y las rotondas a nivel del intercambio de La Lima.

Estas obras permitirán restablecer la circulación por todas las áreas del proyecto vial y mejorar el flujo vehicular en uno de los puntos más congestionados del país.

Con la apertura de estas estructuras viales, los conductores ya pueden desplazarse por las principales conexiones entre Cartago, Taras, La Lima y las rutas hacia San José, luego de años marcados por cierres, presas constantes y desvíos temporales.

No obstante, en la zona continuarán trabajos complementarios durante las próximas semanas, como la construcción de pasarelas peatonales, aceras, accesos a comercios, así como la reubicación e instalación del sistema de iluminación y obras de cordón y caño.

Conexiones clave

En el caso del intercambio de Taras, la rotonda del paso a desnivel permite ahora la conexión directa con la comunidad de Taras, la salida del Guarco hacia San José, el ingreso desde San José a Taras, así como las entradas y salidas entre Cartago y Taras.

Habilitación de paso en la rotonda en el intercambio de Taras. (MOPT/Cortesía)

Por su parte, en el intercambio de La Lima, las rotondas a nivel facilitan el tránsito hacia San José, la salida desde la capital hacia la rotonda de la Zona Franca y la salida de Cartago hacia La Lima, rutas utilizadas a diario por miles de conductores.

Habilitación de paso en la rotonda en el intercambio de La Lima. (MOPT/Cortesía)

En setiembre, también entró en operación el túnel del primer nivel de La Lima, que facilita el tránsito hacia y desde El Guarco.

Obras terminarían este año

Según las más recientes estimaciones del MOPT, las obras pendientes en los intercambios de Taras y La Lima se entregarían a más tardar el 31 de diciembre.

La información oficial que circuló a finales de noviembre indicó que, pese a la habilitación del tronco principal del proyecto, quedarían trabajos complementarios que se ejecutarían durante los primeros meses del próximo año.

Estas labores incluyen calles marginales, aceras, accesos a comercios, bahías para buses y obras menores, las cuales no afectarían el tránsito vehicular.

Además, el puente de Taras continuaría en ejecución. Esta estructura presentó afectaciones el año anterior debido a fuertes lluvias, por lo que se incorporó mediante una adenda al contrato con la empresa H Solís, encargada de construir los intercambios.

El año anterior, el Gobierno y el contratista firmaron un cronograma oficial que fijó como fecha de entrega total el 31 de octubre de 2025. Sin embargo, ese compromiso no se cumplió debido a retrasos constantes provocados por las lluvias.