Así puede solicitar un bono del Banhvi para reparar o ampliar su vivienda: reciba hasta ¢9.300.000

El Banhvi ha beneficiado a más de 3.000 familias con este bono que permite mejorar o terminar viviendas propias

Por Damián Arroyo C.
Conozca los requisitos, montos y procedimientos para solicitar el bono RAMT del Banhvi en Costa Rica.
Conozca los requisitos, montos y procedimientos para solicitar el bono RAMT del Banhvi en Costa Rica.







