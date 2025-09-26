Así puede solicitar un bono del Banhvi para reparar o ampliar su vivienda: reciba hasta ¢9.300.000

Conozca los requisitos, montos y procedimientos para solicitar el bono RAMT del Banhvi en Costa Rica.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) mantiene disponible el bono de Reparación, Ampliación, Mejora o Terminación (RAMT) para familias que buscan mejorar su vivienda sin contar con recursos suficientes.

Para recibir el bono, usted debe cumplir cinco condiciones establecidas por ley:

Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo el mismo techo. Tener una vivienda propia que requiera mejoras, ampliación, reparación o terminación. No haber recibido el bono anteriormente. Contar con ingresos familiares inferiores a ¢1.907.496 mensuales. Ser costarricense o tener residencia legal en el país.

Según informó el gerente general del Banhvi, Dagoberto Hidalgo, este bono busca prolongar la vida útil de las casas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También permite disminuir el déficit habitacional.

Las obras que puede cubrir el bono RAMT son:

Reparaciones : incluyen cambio del sistema eléctrico, reforzamiento estructural, sustitución de techos, cielorrasos, bajantes y pisos en mal estado.

: incluyen cambio del sistema eléctrico, reforzamiento estructural, sustitución de techos, cielorrasos, bajantes y pisos en mal estado. Ampliaciones : aplican cuando hay hacinamiento , es decir, más de dos personas por dormitorio. Se pueden construir nuevos aposentos.

: aplican cuando hay , es decir, más de dos personas por dormitorio. Se pueden construir nuevos aposentos. Mejoras : abarcan divisiones internas, instalación de cielo raso, pisos en concreto lujado, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, adecuaciones para personas con discapacidad y mejoras en servicios sanitarios.

: abarcan divisiones internas, instalación de cielo raso, pisos en concreto lujado, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, adecuaciones para personas con discapacidad y mejoras en servicios sanitarios. Terminaciones: están dirigidas a viviendas construidas al menos hasta paredes y viga corona, con la distribución definida. Deben tener supervisión profesional o contar con informe técnico.

El bono puede alcanzar los ¢9.300.000 y, si se requiere, puede complementarse con un crédito.

Las familias interesadas deben acercarse a una de las 23 entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Ahí se realiza el estudio de viabilidad. Los requisitos específicos pueden consultarse en el sitio oficial del BANHVI:

Según la institución, este subsidio estatal aplicó a 3.075 familias entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. La inversión superó los ¢23.739 millones.

En lo que va de 2025, hasta el 31 de agosto, 392 familias lo utilizaron, con un desembolso de ¢3.786 millones.

