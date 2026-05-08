El País

Así están las rutas nacionales previo al traspaso tras protesta de ganaderos y transportistas

Tránsito asegura que sacó de las vías los camiones que realizaban tortuguismo

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio y Luis Enrique Brenes
Ganaderos
Ganaderos realizaron tortuguismo en la ruta 32. (ACR Noticias. /Tomado de ACR Noticias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TortuguismoRutas nacionalesAreteo
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.