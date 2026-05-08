Así están las rutas nacionales previo al traspaso tras protesta de ganaderos y transportistas

Decenas de ganaderos y transportistas tomaron las principales rutas nacionales este viernes en la víspera del traspaso de poderes.

La afectación alcanzó la ruta 32 en sentido de Limón a San José, la ruta 2 entre Cartago y San José y en el Cerro de la Muerte, además de la vía desde Ciudad Colón.

A las 9:08 a.m. el encargado de las operaciones del tránsito, Felipe Venegas, confirmó a La Nación que todas las vías ya fueron liberadas y el tránsito se mantiene normal.

Venegas afirmó que los camiones se aislaron y se sacaron de las vías. Según dijo, no se realizaron retiros de placas, ni se aplicaron infracciones a los manifestantes.

“En estos casos como es tortuguismo, se les dirige a otros sectores para dispersarlos, no se aplicaron multas porque no hubo ningún bloqueo”, añadió.

En un video al que tuvo acceso este diario, uno de los manifestantes señaló que se encontraban en la ruta 32, pronunciándose en contra del areteo obligatorio para el ganado bovino de Costa Rica.

Protestas de ganaderos en contra del areteo, en la ruta 32

En el material audiovisual se observa una larga fila de vehículos, la cual estaba encabezada por camiones que se mantenían detenidos sobre la carretera. “No al areteo Costa Rica. Acá estamos en la ruta 32, haciendo nuestra manifestación”, afirmó el manifestante.

En declaraciones a radio Monumental, la presidenta electa Laura Fernández, calificó el movimiento como “completamente antipatriótico”, pues según dijo las solicitudes y las quejas que ellos tenían, y que motivaron esos intentos de bloqueo, se relacionaban con el areteo y el plazo de vigencia del decreto que los regula.

“Ustedes vieron que el miércoles pasado, el presidente, tras escuchar a Corfoga, amplió el plazo de vigencia para que los ganaderos puedan ponerse en regla al mes de octubre. El areteo es una medida de trazabilidad que le va a permitir al sector ganadero mejorar la comercialización de la carne, que también previene el lavado de dinero en las subastas ganaderas”, afirmó.

Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), indicó a este diario que no estaban enterados del movimiento convocado por los ganaderos.