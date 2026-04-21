El País

Aresep contradice al MOPT y rechaza culpa por atraso en sectorización de buses

Ente regulador asegura que el MOPT no ha suministrado información completa de consorcios operativos y que metodología tarifaria ya fue aprobada

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Por Patricia Recio
La integración tarifaria es necesaria para que los usuarios paguen un solo pasaje por los recorridos completos aunque deban hacer trasbordos. (JOHN DURAN)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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