Aresep contradice al MOPT y rechaza culpa por atraso en sectorización de buses

La integración tarifaria es necesaria para que los usuarios paguen un solo pasaje por los recorridos completos aunque deban hacer trasbordos.

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), negó que sea la responsable del atraso en la implementación de la sectorización en los servicios de bus que operan en la capital.

La semana anterior, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila aseguró a La Nación que contaban con los esquemas operativos para la integración de las rutas, pero que aún dependían del modelo tarifario, lo cual recalcó, corresponde a la Aresep.

Ávila incluso dijo a este diario de que requería que el ente regulador le “ponga el acelerador” ya que la integración de servicios estaba ligada a la tarifaria.

No obstante, la Aresep aseguró que desde el 20 de octubre del año pasado se publicó la resolución aprobada por la junta directiva, que contempla la modificación parcial a la metodología tarifaria ordinaria de autobús bajo el esquema de sectorización de rutas.

Esa modificación permite a la Intendencia de Transportes la fijación de tarifas en diversos escenarios considerando criterios como extensión de recorridos, pasajeros movilizados y otros para sistemas tronco-alimentados, tales como los que plantea la sectorización del Área Metropolitana de San José (AMSJ).

“La Aresep dispone desde octubre 2025 de las reglas tarifarias necesarias para atender las solicitudes formales y completas de fijación tarifaria para la sectorización del AMSJ que realice el MOPT-CTP”, agregó el Intendente de Transportes, Paolo Varela en la respuesta enviada este medio.

Además, agregaron que hasta ahora únicamente han recibido información operativa del sector Tibás – Santo Domingo y que el Consejo de Transporte Público (CTP) aún no ha comunicado lo relacionado con el título habilitante con el que funcionará dicho sector, ya que se mantienen por separados los títulos de las rutas que conformarían ese consorcio (Ruta 20 – Coopana y Ruta 400A – Microbuses Rápidos Heredianos).

“Esto es importante, porque de solicitar tarifa con esa situación habría que establecer la tarifa de manera separada para cada ruta, lo cual no tendría sentido si se busca una operación consorciada para los sectores del AMSJ”, explicó Varela.

La sectorización busca reducir el número de buses que brindan servicio desde los distintos barrios de la periferia que ingresan a la capital. (MAYELA LOPEZ)

El intendente también reveló que el CTP ha estado enviando la información de las rutas del Área Metropolitana de manera individual para el refrendo de contratos y no bajo la figura de consorcios operativos necesarios para la sectorización.

“De parte de Aresep se dispone de las reglas tarifarias debidamente incorporadas en la metodología tarifaria, pero no se ha recibido alguna solicitud formal y completa (incluyendo lo del título habilitante), de parte del MOPT-CTP”, dijo el intendente al ser consultado sobre las gestiones pendientes.

Además de los títulos habilitantes de los consorcios para poder completar la fijación tarifaria, la Aresep advirtió que aún hay obras pendientes relacionadas con la infraestructura de los sitios de intercambio (nodos), así como garantizar la sincronización de los servicios.

Desde finales del 2022 el MOPT anunció que se retomaría el plan e incluso, ya se contaba con tramos donde arrancarían un piloto. Durante el 2024 se plantearon varias fechas como punto de partida y se confirmó que los recorridos de Tibás-Santo Domingo, San Francisco de Dos Ríos, Moravia-Paracito y Guadalupe-Coronado-Calle Blancos serían los primeros en operar bajo el modelo sectorizado.

No obstante, no solo se suspendió el arranque de ese piloto, sino que actualmente no se cuenta con una fecha clara en que podría comenzar a implementarse ese sistema.