Álvaro Ramos: Si tengo que escoger entre Estados Unidos y China, seré aliado de Estados Unidos

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, aseguró que, de llegar al Gobierno, Costa Rica mantendría una alianza sólida con Estados Unidos, incluso si él se viera obligado a elegir uno en medio de la creciente rivalidad entre Washington y Pekín.

Sus declaraciones las brindó la noche del 6 de enero, durante una entrevista con Canal OPA (canal 38), cuando fue consultado sobre el cambio en las “reglas del juego” geopolíticas y la presión de Estados Unidos hacia sus aliados en América Latina para limitar vínculos estratégicos con China, particularmente en áreas sensibles como la tecnología 5G.

Ramos, quien recordó su formación académica en territorio estadounidense, subrayó de manera categórica su cercanía personal, cultural y política con ese país.

“Viví en Estados Unidos cinco años, saqué un doctorado en Economía con una beca Fulbright del Departamento de Estado. Literalmente me fui becado por el gobierno de Estados Unidos. Siempre he sido y siempre seré muy amigo de Estados Unidos”, afirmó.

El aspirante presidencial incluso agregó que le gustaría mantener relaciones “excelentes” con Washington y sostuvo que no ve razones para que ese país dude de la posición que adoptaría un eventual gobierno suyo.

“Yo no creo que haya ninguna razón para que sientan que nosotros vamos a hacer algo menos que absolutamente amigos y cercanos del gobierno de Estados Unidos”, señaló, al mencionar también, que ha sido invitado en diversas ocasiones a actividades de la Embajada estadounidense en Costa Rica.

Distancia clara frente a China

Sobre China, Ramos recibió otra pregunta de seguimiento, pero sobre su postura frente a China, en un contexto marcado por la guerra comercial y por los intereses chinos en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, con referencia directa al debate sobre Huawei y la red 5G en Costa Rica.

El candidato fue categórico al señalar que, aunque idealmente el país no debería verse obligado a escoger entre potencias, su posición personal es clara.

“Lo ideal sería no tener que escoger, pero si tengo que escoger, seré aliado de los Estados Unidos”, afirmó.

Ramos incluso marcó distancia personal con China continental, al señalar que nunca ha visitado ese país, a diferencia de otros miembros de su partido.

“Nunca he puesto un pie en China continental. Yo soy pro Estados Unidos, así de simple”, expresó, al insistir en que hablaba a título personal como candidato presidencial.

El aspirante liberacionista sostuvo que, aun en escenarios hipotéticos como una segunda ronda electoral o decisiones estratégicas complejas, su disposición hacia Estados Unidos sería siempre positiva.

“De mi lado siempre habrá una muy buena disposición a mantener la alianza sólida con los Estados Unidos”, concluyó.