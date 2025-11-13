Agricultor responde a Rodrigo Chaves: ¿Que pretende ver? ¿Un agricultor de hace 50 años, con chonete y descalzo?

Agricultores participaron en una marcha hacia San José para denunciar el abandono del agro y exigir reformas al Gobierno. Foto Alonso Tenorio

Marvin Gómez, productor de la zona norte de Cartago, respondió a las críticas del presidente Rodrigo Chaves sobre los vehiculos utilizados por los agricultores en la marcha del martes 11 de noviembres, en la que denunciaron el abandono del agro y exigieron reformas urgentes. El mandatario los cuestionó por tener automotores Hilux y tractores.

Gómez sostuvo que la crítica carece de sentido: “Ustedes mismos (los miembros del gobierno) incitaban al sector sector agro a que fuera más competitivo por medio de la tecnología. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Visitar cualquier finca y encontrarse al agricultor de hace 50 años con un chonete, con su cuchillo y descalzo?“.

En su conferencia de prensa habitual de los miércoles, el mandatario defendió el actuar de los oficiales de la Fuerza Pública al arrestar a uno de los agricultores, y consultó por qué no se decomisaron los “tractores lujosísimos” y las camionetas Hilux de los “probecitos” agricultores, utilizadas para pedir apoyo y soluciones al Gobierno.

Respecto a lo dicho por Chaves, el productor señaló que el sector agro del país se siente “muy dolido por las manifestaciones de nuestro presidente”.

Además, le recordó al mandatario que tanto el tractor como la Hilux son “herramientas de trabajo que nos ayudan a salir adelante” y no “lujos”.

“El tractor, por ejemplo, nos ayuda a listar el terreno, a cargar la mercadería y en este momento nos está ayudando a cosechar papa. El Hilux nos ayuda a que, si lo cargamos, él nos lleva la mercadería hasta la lavandería, entre otro gran desempeño que él hace”, explicó el productor en su mensaje.

Enfatizó en que “no es por gusto” la tenencia de ese tipo de vehiculos, pues en ocasiones son comprados a créditos y pagados “poco a poco con el fruto de nuestro trabajo”.

El productor afirmó que resulta muy sencillo opinar y criticar al sector agrícola. No obstante, mientras eso ocurre, los agricultores cosechan los productos que terminan en la mesa de miles de familias.

Por ello, consideró inapropiado que el mandatario se refiriera al sector en esos términos y utilizara expresiones como “decomisar” para cuestionar sus herramientas de trabajo, si los productores que asistieron a la marcha “no nos hemos robado ninguna maquinaria”.

El productor recordó al presidente que, hasta hace pocos días, tanto él como el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, instaban al sector agro a adoptar tecnología para ser más eficientes, competitivos y rentables.

Señaló que los agricultores sí han atendido ese llamado y que, hoy por hoy, muchas fincas utilizan drones para fumigar, con un costo que ronda entre ¢15 millones y ¢20 millones, así como sistemas de riego automatizados con precios similares a los de un tractor o una camioneta Hilux.

Finalmente, agregó que detrás de esos equipos hay un esfuerzo significativo por parte de los agricultores para producir y mantenerse competitivos, tal como el propio Gobierno les había solicitado mediante el impulso a la tecnificación del agro.

Marcha del agro

El pasado 11 de noviembre, productores de todo el país se movilizaron por las calles de la capital, durante la Marcha Nacional de Agricultores por la Defensa de la Producción Nacional y el Rescate del Campo Costarricense, con el objetivo de exigirle al gobierno de Rodrigo Chaves la modificación de las políticas públicas dirigidas al sector y denunciar el abandono institucional.

Los gremios sostienen que el país carece de una política de Estado que respalde la producción nacional y la soberanía alimentaria, lo que —aseguran— ha provocado el deterioro de las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales.

Además, critican que el Gobierno prioriza la importación de alimentos sin controles adecuados, lo cual, según señalan, ha contribuido al “desmantelamiento del sector agropecuario costarricense”.