Agricultor pregunta a Rodrigo Chaves: ¿por qué el presidente del AyA sí pudo comprar un carro de ¢47 millones?

Omar Córdoba afirma que el mandatario ve a los agricultores con desprecio y quiere dejar al país a expensas de los importadores

Por Fernanda Matarrita Chaves
El agricultor Omar Córdoba cuestionó las críticas del presidente Rodrigo Chaves a que los agricultores tengan tractores y carros 4x4, pero que no se refiera a que el AYA compró un vehículo de lujo para su expresidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada.
El agricultor Omar Córdoba cuestionó las críticas del presidente Rodrigo Chaves a que los agricultores tengan tractores y carros 4x4, pero que no cuestionó que el AyA comprara un vehículo de lujo para su expresidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada. (Archivo y captura de pantalla/Archivo y captura de pantalla)







