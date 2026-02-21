El País

Adiós a los sabores y olores ‘agradables’: Ministerio de Salud endurece regulación de vapeadores ante aumento del consumo en adolescentes

Normativa limita sabores, nicotina y publicidad, mientras sector comercial advierte sobre la posible generación de un ‘mercado ilegal’

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Vapeadores, vapeo.
El Ministerio de Salud endureció la regulación de vapeadores en Costa Rica, con restricciones a sabores, nicotina y publicidad, en un intento por reducir su consumo, especialmente entre menores de edad. (Shutterstock )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VapeadoresMinisterio de SaludReglamento de vapeadoresAdolescentes
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.