Adiós a los sabores y olores ‘agradables’: Ministerio de Salud endurece regulación de vapeadores ante aumento del consumo en adolescentes

El Ministerio de Salud endureció la regulación de vapeadores en Costa Rica, con restricciones a sabores, nicotina y publicidad, en un intento por reducir su consumo, especialmente entre menores de edad.

El consumo de vapeadores entre adolescentes en Costa Rica encendió las alertas de las autoridades sanitarias. Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), uno de cada diez jóvenes entre los 12 y 17 años los ha utilizado y la edad promedio de inicio es de 13 años.

En ese escenario, el Ministerio de Salud publicó el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, con el que endurece las reglas para la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN). La institución sostiene que la medida busca reducir su consumo, especialmente entre menores de edad.

Los nuevos lineamientos introducen límites al contenido de nicotina, restringe los sabores permitidos, dejando únicamente los asociados al tabaco, y prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio. Además, establece controles sobre empaques, volúmenes y mecanismos de fiscalización.

La medida generó cuestionamientos por parte del sector ecónomico de este tipo de dispositvos, que advirtieron que las restricciones podrían afectar a pequeñas y medianas empresas, e incentivar el comercio ilegal.

Principales cambios del reglamento

La normativa establece un control estricto sobre el contenido de nicotina, con un límite máximo de 20 miligramos por mililitro (2%), y regula el volumen de los envases, que no podrá superar los 10 mililitros cuando contengan nicotina.

“Autoriza únicamente 16 químicos, todos con sabor a tabaco, y prohíbe cualquier aroma que genere agrado o resulte atractivo para niñas, niños y adolescentes, esto disminuiría la exposición a grandes cantidades de sustancias dañinas a la salud pulmonar”, indicó Salud.

La regulación también prohíbe el uso de personajes, figuras o elementos visuales en los empaques que puedan resultar atractivos, así como cualquier tipo de publicidad, promoción o patrocinio de estos productos.

Además de un refuerzo en la fiscalización, mediante la toma aleatoria de muestras en puntos de venta y bodegas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas.

Los fabricantes, importadores y comercializadores deberán ajustarse a las nuevas disposiciones en un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación del reglamento en el diario oficial La Gaceta, lo que fija como fecha límite el 6 de agosto.

Sector económico cuestiona alcance de la normativa

La tabacalera Philip Morris Costa Rica indicó que respetará el marco jurídico vigente y las políticas internas sobre la regulación de productos de tabaco y nicotina.

Además, reconoció la necesidad de aplicar normas a los cigarrillos electrónicos para evitar el acceso de personas menores de edad. Sin embargo, instó a las autoridades a abordar el tema con sustento técnico y científico.

British American Tobacco (BAT) señaló que, aunque reconoce los esfuerzos del Ministerio de Salud contra el tabaquismo, las nuevas prohibiciones ignoran evidencia científica que, según la empresa, indica que los cigarrillos electrónicos implican menor riesgo que el tradicional.

Para la compañía debe de aplicarse una “regulación progesiva” acompañada de "altos estándares de calidad, controles estrictos para evitar el acceso de menores y un cumplimiento riguroso de la normativa vigente", señaló Jason Chaves, Gerente de Asuntos Corporativos de BAT.

Ambas compañías alertaron sobre la propagación de un comercio ilegal. En esa línea, el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) advirtió que, aunque respalda una regulación que limite el acceso de menores, los nuevos lineamientos podrían afectar la recaudación fiscal y la formalidad del negocio, al incentivar el contrabando y fortalecer mercados ilegales.

“Lamentamos que, en un contexto donde la inseguridad asociada al crimen organizado es uno de los principales desafíos del país, se adopte una decisión que en la práctica entregará el mercado de vapeadores a redes criminales organizadas”, señaló Arturo Rosabal, presidente de la Cámara.

Por su parte, la Asociación de Distribuidores, Empresarios y Vapeadores (Asvape) afirmó que la medida “prohíbe de facto” la mayoría de productos del mercado, al eliminar los sabores distintos al tabaco, lo que, obligaría a pequeñas y medianas empresas a cerrar.

Asvape también cuestionó que el Ministerio de Salud no incorporara observaciones técnicas planteadas durante el proceso de consulta pública, lo que, a su juicio, limitó el diálogo sobre el alcance de la regulación.

La Nación consultó al Ministerio de Salud sobre lo señalado por la Asociación. No obstante, al cierre del artículo la consulta se encontraba en trámite.

La asociación, además, sostuvo que los sabores son clave para que personas adultas utilicen los dispositivos como alternativa al cigarrillo tradicional, por lo que su eliminación podría provocar un retorno al consumo de productos de combustión.

Uso de vapeadores se ha triplicado en los colegios

Para Jeancarlo Cordoba, profersor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), la reglamentación apunta a proteger a poblaciones vulnerables utilizando restricciones que son necesarias.

“Lo que más destaca es la reducción del atractivo y el uso del vapeo entre jóvenes por medio de la regulación de los colores, los sabores y de los olores. La evidencia científica ya ha demostrado que todos estos elementos son más bien ganchos para atraer personas menores de edad y no así para personas adultas que están experimentando con los dispositivos”, explicó Cordoba.

De acuerdo con la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, dada a conocer en setiembre de 2025, el uso de los dispositivos en los adolescentes de Costa Rica llega al 13% de la población. En los últimos cinco años el uso de productos con nicotina se ha triplicado entre los colegiales.

La encuesta también concluyó que, el vapeo se ha vuelto más común en las mujeres (13,5%), en contraste con los hombres, quienes un 11,7% son usuarios activos de estos dispositivos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estima que los casos de personas enfermas asociadas al vapeo aumentaron de 13 a más de 4.500, lo que, según el Ministerio, refleja un grave impacto en la salud pública.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) encontró en vapeadores más de 50 sustancias identificadas como tóxicas, dañinas, irritantes e incluso cancerígenas.

Colegiales imitan ‘bandas criminales’

El uso del vape entre adolescentes va más allá de su consumo. Orientadores de centros educativos han advertido que estudiantes de secundaria, pese al riesgo de ser sancionados, se organizan para llevar y distribuirlos, incluso mediante estructuras con roles definidos.

Dentro de las instituciones educativas, jóvenes asumen el rol de “cabecillas”, encargados de coordinar con comerciantes externos y con los alumnos para distribuir los dispositivos dentro del colegio, explicó Jose Miguel Chavarría, representante del Colegio de Profesionales en Orientación.

Además, existen grupos responsables del cobro del producto y otros que fungen como “campanas”, quienes alertan sobre la presencia de las autoridades colegiales.

Como parte del almacenamiento, los estudiantes estarían escondiendo los dispositivos en los cielorrasos y en los tanques de los inodoros.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que, a partir de 2026, el uso de vapeadores, considerados como drogas, podría provocar que los estudiantes pierdan el año.

Su uso está clasificado como falta grave, por lo que se podrían rebajar 20 puntos en la nota de conducta, de aprobarse la actualización del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) para 2026.