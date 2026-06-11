El País

Abogado cuestiona a la CCSS por minimizar fallo sobre cobros retroactivos a trabajadores independientes: ‘Uno esperaría otros anuncios’

Un fallo judicial limitó los cobros retroactivos de la CCSS a trabajadores independientes basados únicamente en declaraciones de renta

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Por Sebastián Sánchez
El abogado Gabriel Zamora cuestionó reacción de la CCSS sobre fallo judicial respecto a cobros a trabajadores independientes.
El abogado Gabriel Zamora cuestionó reacción de la CCSS sobre fallo judicial respecto a cobros a trabajadores independientes. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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