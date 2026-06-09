El País

CCSS se pronuncia tras sentencia de la Sala Primera sobre cobros retroactivos a trabajadores independientes

Un fallo judicial limitó los cobros retroactivos de la CCSS a trabajadores independientes basados únicamente en declaraciones de renta

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Por Sebastián Sánchez
En la imagen, la fachada de la CCSS y a la derecha una imagen de personas con monedas representativa de un jarro con fondo de pensiones
CCSS defiende uso de declaraciones de renta para fiscalizar trabajadores independientes. (Archivo LN/Archivo LN)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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