El País

Magistrados confirman freno a cobros retroactivos de la CCSS a trabajadores independientes con base en impuesto de renta

En una decisión dividida, los magistrados confirmaron un fallo del Tribunal Contencioso. Conozca los detalles

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Para el 2026, aumentará las cotizaciones de la CCSS.
Sala I confirmó fallo del Contencioso sobre cobros a trabajadores independientes por parte de la CCSS. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSStrabajador independienteSala Primeracuotas CCSSIVM
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.