31 rutas reducirán horarios y flotas para evitar abandono del servicio

Decreto del MOPT permitió avalar, en forma expedita, estudios para autorizar cambios en esquemas de operación

Por Patricia Recio
La empresa Tuasa es una de las que se encuentra en el listado de solicitudes para modificar el esquema de una de sus rutas. (Jose Cordero)







