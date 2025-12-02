El País

13 piezas arqueológicas decomisadas a reconocido coleccionista estadounidense vuelven a Costa Rica

FBI las decomisó en el 2014, pero la colección era tan amplia que tomó más de 10 años identificar y trasladar las piezas a Costa Rica

Por Yeryis Salas
02/12/2025, San José, Pavas, Museo Nacional, Sede José Fabio Góngora, el gobierno de los Estados Unidos por medio del FBI, hizo entrega a Costa Rica de piezas Arqueológicas recuperadas en un operativo hecho en ese país. En la fotografía Gretel Monje Muñoz, directora del museo nacional y Jennifer Savage, representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
La arqueóloga del Museo Nacional, Cleria Ruiz, explicó las características de las piezas. (Jose Cordero/José Cordero)







