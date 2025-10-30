Operación Escudo Internacional: OIJ, DEA y FBI ejecutan acción antidrogas en cinco puntos de Costa Rica

Agentes del OIJ desarrollan el operativo Escudo Internacional en conjunto con la DEA y el FBI en varios puntos del país (imagen ilustrativa). Fotografía:

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan desde tempranas horas de este jueves un amplio operativo denominado “Escudo Internacional”, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Según informó el OIJ este jueves, la intervención se desarrolla de manera simultánea en cinco puntos del país: Paso Ancho, Tres Ríos, San Francisco de Heredia y dos viviendas en San Pablo de Heredia.

El operativo forma parte de dos investigaciones conjuntas —una con la DEA y otra con el FBI— relacionadas con transacciones internacionales de cocaína, detectadas a partir de información compartida entre las agencias extranjeras y la policía judicial costarricense.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cerca de 100 kilos de cocaína, marihuana y unos $2.000 en efectivo, según el informe preliminar.

Las diligencias aún se encuentran en desarrollo, por lo que el OIJ no descarta nuevas detenciones ni el hallazgo de más evidencia relevante para el caso.

“Las operaciones continúan en curso, y conforme avance el día se ofrecerán más detalles sobre los resultados”, informó la Policía Judicial.

(*) Noticia en desarrollo, actualizaremos esta información próximamente