10 municipalidades se reparten el 27% de los recursos para atención de vías cantonales: ¿En qué los invierten y cómo se encuentran sus rutas?

Los recursos de la Ley 8114 son utilizados para bacheo, recarpeteo y obras pluviales, entre otras atenciones de las rutas cantonales.

Cada año, las 84 municipalidades del país reciben alrededor de ¢115.000 millones para la atención de carreteras y caminos que conforman la red vial cantonal, pero casi la tercera parte de ese monto llega solo a 10 cantones.

Los fondos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe transferir a los gobiernos locales corresponden a un 22% de lo que recauda el Estado por el impuesto único a los combustibles. No obstante, el Gobierno Central no transfiere la totalidad de esos recursos.

Para determinar cómo se asignan los fondos, la ley establece tres condiciones: 50% en función de la extensión de la red vial cantonal que administran, 35% según el índice de Desarrollo Social Cantonal (aquellas con menor índice reciben más recursos) y el restante 15% distribuido en partes iguales a cada municipalidad que cumpla con un plan quinquenal de conservación y desarrollo.

La Nación analizó cuánto recibieron los gobiernos locales que obtuvieron más transferencias en el último periodo y cómo fueron invertidos los dineros.

Para ello, se revisó la ejecución presupuestaria presentada por esos municipios a la Contraloría General de la República, así como el Informe de evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto presentado por el MOPT al Ministerio de Hacienda a finales del año pasado.

Además, con base en el Índice Nacional de Competitividad, se evaluó la condición en que se encuentran las carreteras de esos territorios.

¿En qué gastan los recursos?

La municipalidad con la red vial cantonal más extensa del país también lidera el ranking de las que percibieron más fondos. Se trata de San Carlos, la cual recibió ¢4.717 millones el año pasado y cuya extensión de vías y caminos es de 2.397 kilómetros.

De acuerdo con datos extraídos de la rendición de cuentas presentada por ese ayuntamiento, en el 2025 se ejecutaron atenciones en la red vial del cantón por alrededor de ¢8.331 millones.

Dicho monto incluye, además de los recursos provenientes de las transferencias del MOPT, fondos propios, financiamientos y programas como el de Red Vial Cantonal que se financia con un crédito externo gestionado por el Ministerio.

De acuerdo con el detalle de la ejecución presupuestaria, las labores realizadas el año pasado por la Unidad de Gestión Vial de esa municipalidad contemplaron desde movimientos de tierra, ampliación de caminos, adoquinados, recarpeteos, mantenimiento de puentes, bacheos, demarcación y obras pluviales, hasta construcción de cunetas, aceras y cordón y caño.

Según el Índice de Competitividad Nacional (ICN), el 70% de la red vial cantonal de San Carlos se encuentra en buen estado, pero solo el 37% de los puentes presentan esa condición. Además, el informe del año anterior señala que “se requiere de una mayor inversión para su adecuado mantenimiento”.

La segunda municipalidad en la lista es Buenos Aires de Puntarenas. Ese ayuntamiento recibió del MOPT un total de ¢4.187 millones.

A diferencia del caso de San Carlos, ese monto representa casi el 70% del total del presupuesto ejecutado por el gobierno local de Buenos Aires el año pasado y corresponde a la totalidad de los recursos con que contó para atender su red de caminos y carreteras, la cual se extiende a lo largo de 1.941 km.

De acuerdo con la liquidación presupuestaria presentada ante la Contraloría, la Unidad de Gestión Vial de esa municipalidad ejecutó ¢1.570 millones. Además, se reportan otros gastos para la atención de puentes, señalización, mantenimiento y mejoramiento periódico, drenajes, aceras, cunetas y otras obras de contención, por un poco más de ¢1.988 millones.

De acuerdo con el ICN, solo el 11% de las vías que componen la red cantonal y el 2% de los puentes de Buenos Aires se encuentran en buen estado.

La tercera posición la ocupa el gobierno local de Pérez Zeledón, el cual recibió ¢4.165 millones para atender 2.136 km de carreteras y caminos cantonales, de los cuales solo el 36% se encuentran en buen estado.

Datos de la CGR señalan que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Pérez Zeledón ejecutó ¢2.656 millones el año pasado. También se invirtieron ¢1.099 millones en conservación y mejoramiento de superficies de ruedo, así como cerca de ¢738 millones en mantenimiento de caminos y calles, puentes y sistemas de drenaje y aceras.

El siguiente municipio del listado es Pococí, cuya asignación de transferencias del MOPT en el 2025 alcanzó los ¢2.961 millones.

En ese cantón, la red vial es de 1.433 km y el 23% se encuentra en buen estado. El Índice de Competitividad Nacional advierte de que se requiere mayor inversión, pues se considera en general que el estado de la red vial es deficiente.

De acuerdo con la rendición de cuentas de ese municipio ante la Contraloría, en el 2025 ejecutaron recursos provenientes de la ley 8114 por alrededor de ¢2.280 millones para obras como mantenimiento de puentes, tratamientos de asfalto, asfaltado de caminos, aceras y compra de maquinaria.

En el quinto lugar figura Sarapiquí con una asignación de ¢2.836 millones y una red cantonal de 1.065 km, de los cuales solo un 26% se encuentra en buen estado.

Allí, las inversiones de obras viales, mantenimiento periódico y rutinario y otras atenciones en caminos y calles superaron los ¢3.947 millones el año pasado.

Upala ocupa el sexto puesto con ¢2.757 millones girados y una red de 1.032 km, de los cuales solo el 7% se registran en buen estado. El monto recibido representa para ese cantón el 40% del total de los ingresos que recibe el ayuntamiento.

En su reporte de gastos, se detalla que la Unidad de Gestión Vial de Upala ejecutó ¢595 millones el año anterior, de un total de ¢855 millones que había presupuestado. Además, invirtió más de ¢1.431 millones en puentes, mejoras de caminos y accesos y aceras.

Por su parte, el cantón Central de Puntarenas recibió ¢2.626 millones y ninguno de los 1.231 km de su red de caminos está en buen estado. De hecho, dicho territorio, ocupa la última posición del país en el ranking de competitividad en cuanto al indicador sobre el estado de la red vial cantonal.

Ese ayuntamiento reportó haber invertido el año pasado alrededor de ¢1.300 millones de recursos provenientes del MOPT en distintas atenciones de mantenimiento y asfaltado de vías, así como mejoramientos en la zona marítimo terrestre.

El octavo lugar en el ranking corresponde a Coto Brus, que recibió el año pasado ¢2.622 millones y tiene una red vial de 984 km. Ahí se registraron gastos como compra de maquinaria, proyectos de administración vial (caminos, puentes y asfaltado), “gestión técnica de infraestructura vial municipal” y atención de emergencias. Esas obras requirieron una inversión de ¢2.713 millones.

Según el índice cantonal en Coto Brus el 31% de la red vial está en buen estado.

La Municipalidad de Coto Brus realiza labores de conformación de la superficie de ruedo y limpieza de los sistemas de drenaje en Paso Real como parte de la atención a su red cantonal. (Municipalidad de Coto Brus./Municipalidad de Coto Brus)

A este municipio le sigue el de Osa, con ¢2.534 millones para atender 937 km. Este cantón es el que registra mejores condiciones pues tiene un 80% de sus carreteras en buen estado.

Las inversiones en obras (no detalla en su presupuesto si provienen de los recursos asignados por ley) alcanzaron los ¢2.611 millones. Incluyeron rubros como compra de maquinaria, construcción de alcantarillas y puentes, mantenimiento de caminos y calles, mejoramiento en la zona marítimo terrestre, mantenimiento periódico y rutinario de vías cantonales, mejora de superficie de ruedo con carpeta asfáltica y bases estabilizadas, entre otras.

El listado de las 10 municipalidades con más recursos asignados lo completa Santa Cruz con ¢2.376 millones, monto que corresponde a poco más del 11% del presupuesto total del gobierno local.

La red vial cantonal en Santa Cruz abarca 1.111 km y solo el 26% se encuentra en buen estado.

Los recursos invertidos por ese ayuntamiento en obras viales, mejoramiento de caminos, puentes, recarpeteos, mantenimientos y seguridad vial superaron los ¢4.700 millones, según el reporte de la Contraloría.

Del total de 84 municipios que reciben transferencias de la ley 8114, un total de 35 recibieron menos de ¢1.000 millones y siete se encuentran por debajo de los ¢500 millones anuales. Esos cantones se ubican, en su mayoría, en la Gran Área Metropolitana (GAM) y corresponden a los que presentan mejores índices de desarrollo.