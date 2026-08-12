El País

10 municipalidades se reparten el 27% de los recursos para atención de vías cantonales: ¿En qué los invierten y cómo se encuentran sus rutas?

El año pasado, diez municipios de zona rural recibieron más de ¢31.000 millones del impuesto a los combustibles para atender la red cantonal

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Por Patricia Recio
Los recursos de la Ley 8114 son utilizados para bacheo, recarpeteo y obras pluviales, entre otras atenciones de las rutas cantonales. (Julieth Mendez)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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