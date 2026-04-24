Política

Rodrigo Chaves firma decreto para dar fondos viales directos a concejos de distrito

El presidente Rodrigo Chaves firmó la reforma a la Ley 8114 que permite a los concejos municipales de distrito administrar recursos para la red vial cantonal

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Por Yucsiany Salazar
El MOPT y Conavi construyen un puente sobre el río Caño Negro que mejorará la conectividad y reducirá tiempos de traslado.
Chaves firmó el decreto durante la inauguración del puente río Caño Negro que conecta La Fortuna con Monteverde. (MOPT/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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