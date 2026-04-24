Rodrigo Chaves firma decreto para dar fondos viales directos a concejos de distrito

Chaves firmó el decreto durante la inauguración del puente río Caño Negro que conecta La Fortuna con Monteverde.

El presidente Rodrigo Chaves firmó este viernes el decreto (expediente 24.288) que incorpora a los concejos municipales de distrito en la distribución directa de recursos para la atención de la red vial cantonal.

La iniciativa, denominada Reforma a la distribución de recursos de la Ley 8114 a favor de los concejos municipales de distrito, fue aprobada en la Asamblea Legislativa el martes 14 de abril y plantea una reforma a la normativa vigente para garantizar que estos órganos reciban fondos de manera directa provenientes de dicha ley, que regula el impuesto a los combustibles.

Con este cambio, los recursos dejarían de pasar exclusivamente por las municipalidades, lo que —según las autoridades— permitirá una asignación más ágil, con menos intermediarios y mayor control sobre su uso en las comunidades.

La reforma modifica el artículo 7 de la Ley N.° 9329 y el artículo 5 de la Ley N.° 8114. Con esto, los concejos de distrito participarán formalmente en el reparto del 22,25% de los fondos destinados a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de caminos.

Para la asignación de los recursos, el texto introduce criterios técnicos:

Un 35% se distribuirá según el Índice de Desarrollo Social (IDS) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ( Mideplan ).

se distribuirá según el del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ( ). En el caso específico de los concejos municipales de distrito, se utilizará el IDS distrital, priorizando así a las zonas con menor desarrollo relativo.

Chaves firmó el documento durante la inauguración del puente sobre el río Caño Negro, obra que conecta La Fortuna con Monteverde, en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón. Durante el acto, el mandatario agradeció al diputado de Nueva República, José Pablo Sibaja, impulsor de la propuesta.

“Gracias don José Pablo por esta ley que acabamos de firmar”, indicó el mandatario.

La reforma entrará en vigencia una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta.