Tras 50 años de espera, así quedó el puente que conecta La Fortuna con Monteverde

El nuevo puente sobre el río Caño Negro tiene una longitud de 112 metros y conecta de forma directa a La Fortuna con Monteverde.

Tras cinco décadas de espera, este viernes 24 de abril se inauguró el puente sobre el río Caño Negro, una estructura estratégica que conecta a las comunidades de La Fortuna, El Castillo y Monteverde a través de la ruta 936.

Esta apertura representa un avance clave en la conectividad de la zona norte de Costa Rica, al reducir significativamente los tiempos de traslado entre estos destinos turísticos.

Según los impulsores del proyecto, los conductores podrán ahorrar aproximadamente una hora y media de viaje. El trayecto entre La Fortuna y Monteverde pasará de unas tres horas y media —por la ruta nacional 142, vía Nuevo Arenal— a cerca de una hora con 50 minutos.

Inauguran puente que conecta La Fortuna, El Castillo y Monteverde

La obra, que estaba prevista para diciembre de 2025, tuvo un costo superior a los ₡300 millones. La Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (Adifort) aportó ₡100 millones, mientras que el financiamiento restante provino de la Asociación de Desarrollo de El Castillo (Adieca), municipalidades, comunidades cercanas y otras instituciones.

“Desde Adifort, vimos la posibilidad de tener un nuevo corredor turístico que va a atraer inversión a La Fortuna, El Castillo y Monteverde, dinamizando la economía, y acortando las distancias”, asegura Alberto Zamora, miembro de Adifort.

Por su parte, Alejandro Weintz, representante de Adieca, destacó que la obra marca el cumplimiento de una meta histórica.

“Hoy es un día muy especial porque se logró la meta, una meta que lleva 50 años de gestión. Una meta que trae mucha alegría a las comunidades. Agradecemos a los actores que lo hicieron posible, principalmente a Adifort, nuestro socio principal”, indicó.

Además del financiamiento local, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contribuyó con dos estructuras tipo bailey, valoradas en cerca de $1 millón (¢500 millones aproximadamente).

Detalles de la infraestructura

El puente metálico, cuya construcción tomó un año y dos meses, tiene una longitud de 112 metros. La estructura cuenta con dos tramos tipo bailey, bastiones y una pila central que garantiza la estabilidad para el paso de vehículos livianos, autobuses y camiones de reparto.

La apertura del puente permitirá a los conductores ahorrar hasta una hora y media de viaje entre los principales destinos turísticos de la zona norte. (Adifort/Cortesía)

De acuerdo con Fermín Ramírez, presidente de Adieca, la obra no solo fortalece el turismo, sino que también cumple una función estratégica.

“Este puente es una conexión entre dos comunidades turísticas como lo es La Fortuna y Monteverde, pero además funciona como una ruta de evacuación para El Castillo”, explicó.

Vecinos de la zona también celebraron la apertura. Nury Salguero, de Tronadora de Tilarán, destacó que la infraestructura facilitará el transporte de productos y atraerá más turistas.

“Este puente traerá más turismo a la zona y facilitará que los vecinos transporten sus alimentos con seguridad. Es una obra excelente, quedó muy bonita y representa un gran beneficio para la comunidad”, comentó.

La Cámara Nacional de Turismo, indicó al inicio de las obras, que este paso beneficiaría a destinos como Arenal, Monteverde, El Castillo, Fortuna, Tronadora y Tilarán, además facilitará el tránsito hacia el Pacífico central, Guanacaste y la zona Norte.

Esa agrupación destacó que el puente transformaría la vida de muchas comunidades que actualmente carecen de un acceso adecuado, además de favorecer la generación de empleo.

“Una gran área alrededor del lago Arenal aún se encuentra sin desarrollar debido a la falta de infraestructura vial adecuada. Con la construcción del puente, esta zona finalmente podrá activarse, ya que atraerá inversión nacional y extranjera, dinamización económica, mayor recaudación de impuestos y nuevas oportunidades para emprendimientos locales. Con esto, el lago continuará desarrollándose, no solo por su belleza y atractivo, sino también por el impulso que este acceso brindará a la región”, añadió Canatur en esa oportunidad.

A la inauguración, realizada a las 10:00 a. m., asistieron el presidente Rodrigo Chaves, así como autoridades de gobierno, representantes comunales y vecinos.