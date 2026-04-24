El País

Tras 50 años de espera, así quedó el puente que conecta La Fortuna con Monteverde

El puente sobre el río Caño Negro reduce el tiempo de viaje en una hora y media. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar y Patricia Recio
El nuevo puente sobre el río Caño Negro tiene una longitud de 112 metros y conecta de forma directa a La Fortuna con Monteverde.
El nuevo puente sobre el río Caño Negro tiene una longitud de 112 metros y conecta de forma directa a La Fortuna con Monteverde. (Adifort/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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