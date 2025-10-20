El País

Puente esperado por décadas reducirá viaje entre La Fortuna y Monteverde en casi dos horas

Paso sobre río Caño Negro estará finalizado en diciembre

Por Patricia Recio
Construcción de puente
El puente sobre el río Caño Negro reducirá en más de hora y media el viaje entre La Fortuna y Monteverde. (Tomado de Facebook El Castillo. /Tomado Facebook El Castillo.)







Puente zona norteMonteverdeLa Fortuna
Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

