Puente esperado por décadas reducirá viaje entre La Fortuna y Monteverde en casi dos horas

El puente sobre el río Caño Negro reducirá en más de hora y media el viaje entre La Fortuna y Monteverde.

En diciembre de este año quedaría habilitado el puente sobre el río Caño Negro en la comunidad del Castillo en Peñas Blancas de San Ramón.

Esa estructura por la que los vecinos han esperado más de 50 años, permitirá acortar el viaje entre dos puntos turísticos de la zona norte, pues quienes viajen desde La Fortuna hacia Monteverde ya no deberán recorrer los más de 110 km por la ruta que rodea el lago Arenal, sino que podrían recortar el viaje pasando por la citada localidad del Castillo. Esto acortaría el tiempo de recorrido de más de 3 horas a 1 hora y media.

El ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, aseguró que en el lugar se instalarán dos puentes bailey que fueron suministrados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El jerarca explicó que este es un ejemplo de alianzas entre el sector público y privado, pues aunque se contaba con los puentes modulares, no se tenían contratos para construir los bastiones y la pila central.

“Mediante un convenio debidamente firmado entre el Conavi y la Asociación de Desarrollo del Castillo, que es la la zona impactada, se llegó al acuerdo de que el Conavi ponía los puentes modulares y la Asociación de Desarrollo contrataba una empresa para construir el puente y Conavi apoyaba con la inspección”, explicó.

El ministro detalló que estas obras representan una inversión de más de ¢500 millones y esperan un impacto “muy positivo” al sector turístico de la zona.

Las obras comprenden dos puentes con una extensión total de 112 metros, una pila central y dos bastiones para garantizar su estabilidad y durabilidad.

(Cortesía/Cortesía)

La Cámara Nacional de Turismo, indicó al inicio de las obras, que este paso beneficiaría a destinos como Arenal, Monteverde, El Castillo, Fortuna, Tronadora y Tilarán, además facilitará el tránsito hacia el Pacífico central, Guanacaste y la zona Norte.

Esa agrupación destacó que el puente transformaría la vida de muchas comunidades que actualmente carecen de un acceso adecuado, además de favorecer la generación de empleo.

“Una gran área alrededor del lago Arenal aún se encuentra sin desarrollar debido a la falta de infraestructura vial adecuada. Con la construcción del puente, esta zona finalmente podrá activarse, ya que atraerá inversión nacional y extranjera, dinamización económica, mayor recaudación de impuestos y nuevas oportunidades para emprendimientos locales. Con esto, el lago continuará desarrollándose, no solo por su belleza y atractivo, sino también por el impulso que este acceso brindará a la región”, añadió Canatur en esa oportunidad.