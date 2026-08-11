Zelenski habló con Laura Fernández: esto es lo que dijo el presidente de Ucrania

Zelenski agradeció a Fernández el apoyo de Costa Rica en las Naciones Unidas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, comunicó este martes por medio de sus redes sociales que habló con la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

“Gracias por esas palabras tan cálidas e importantes de apoyo a Ucrania y a nuestra gente. Valoramos que Costa Rica esté con nosotros tanto en las votaciones de resoluciones en la Asamblea General de la ONU, como en el trabajo para el retorno de los niños ucranianos que Rusia secuestró, y en la responsabilidad de la Federación Rusa por sus crímenes, en particular el crimen de agresión”, publicó Zelenski.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Presidencia de Ucrania, “Volodímir Zelenski invitó a Laura Fernández Delgado a visitar Ucrania, y ella invitó al presidente de Ucrania a visitar Costa Rica”.

Además, el mandatario ucraniano explicó que discutió con Fernández el potencial de cooperación entre ambos países.

“Hay muchas esferas diferentes en las que nuestra asociación puede traer buenos resultados. Costa Rica está interesada en nuestra experiencia en el ámbito de la seguridad. Acordamos que los equipos trabajarán en un posible formato para nuestra reunión”, concluyó el mensaje.

De momento, ni la Cancillería ni Casa Presidencial se han pronunciado al respecto.