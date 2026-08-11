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Zelenski habló con Laura Fernández: esto es lo que dijo el presidente de Ucrania

Presidente ucraniano agradeció a Laura Fernández y dijo apreciar que “Costa Rica esté con nosotros”

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Por Roger Bolaños Vargas
Zelenski habló con Laura Fernández: esto es lo que dijo el presidente de Ucrania
Zelenski agradeció a Fernández el apoyo de Costa Rica en las Naciones Unidas. (Esteban Bermúdez/John Thys/La Nación/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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