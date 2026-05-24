Costa Rica condena ataque de Rusia contra Ucrania con misil hipersónico

En la imagen, escombros de lo que las autoridades rusas presentan como el edificio de dormitorios destruido del colegio profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk, tras un ataque con drones en Starobilsk, en la Ucrania controlada por Rusia, el 24 de mayo de 2026.

La Cancillería de Costa Rica condenó este domingo la ofensiva militar lanzada por Rusia contra Ucrania, en la que se utilizó un misil hipersónico durante bombardeos que dejaron al menos cuatro fallecidos en la capital, Kiev.

Por medio de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aseguró que condena “enérgicamente” el ataque ejecutado por las fuerzas militares rusas en la capital Kiev y rechazó cualquier acción que afecte a la población civil ucraniana y contravenga el derecho internacional.

“Costa Rica condena enérgicamente el ataque de Rusia a Ucrania con el sistema de misiles Oreshnik y rechaza toda acción en contra de la población civil ucraniana y del Derecho Internacional Humanitario”, dice el comunicado.

Ataque de Rusia contra Uc

Rusia lanzó este domingo un bombardeo masivo contra Ucrania que provocó la muerte de cuatro personas y dejó decenas de heridos, principalmente en la capital, Kiev.

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, la ofensiva total implicó el despliegue de 600 drones y 90 misiles, de los cuales los sistemas de defensa aérea lograron interceptar 549 y 55, respectivamente.

Los impactos afectaron gravemente la infraestructura civil, dañando viviendas, centros comerciales, teatros, escuelas, universidades y una instalación de abastecimiento de agua, además de provocar pánico en los refugios subterráneos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que Moscú utilizó en el ataque un misil hipersónico Oreshnik contra la localidad de Bila Tserkva, calificando a las autoridades rusas de estar “completamente locas”.

Por su parte, el ejército de Rusia confirmó el uso de dicho armamento y argumentó que la acción fue una respuesta a supuestos ataques terroristas ucranianos contra infraestructuras civiles en territorio ruso, específicamente un bombardeo con drones de la semana pasada en la región ocupada de Starobilsk que dejó 21 fallecidos.

Esta ofensiva representa la tercera ocasión en la que Rusia utiliza el misil hipersónico Oreshnik en el conflicto, tras los ataques registrados en noviembre de 2024 y enero de 2026.

El bombardeo masivo desató la condena inmediata de los principales líderes de la Unión Europea, quienes tacharon la acción de “escalada temeraria” e intimidación política, en un contexto donde las negociaciones de paz se encuentran suspendidas debido al estallido de la guerra en Oriente Medio.