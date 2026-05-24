El Mundo

Costa Rica condena ataque de Rusia contra Ucrania con misil hipersónico

La Cancillería de Costa Rica condenó la ofensiva militar lanzada por Rusia contra Ucrania, en la que se utilizó un misil hipersónico durante intensos bombardeos que dejaron al menos cuatro fallecidos

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen los resultados y destrucción del bombardeo lanzado por Rusia a Kiev
En la imagen, escombros de lo que las autoridades rusas presentan como el edificio de dormitorios destruido del colegio profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk, tras un ataque con drones en Starobilsk, en la Ucrania controlada por Rusia, el 24 de mayo de 2026. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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