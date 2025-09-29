‘Preferimos trabajar con socios afines’: Unión Europea destaca postura de Costa Rica ante guerra en Ucrania

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, conversó con La Nación sobre la relación del bloque con Costa Rica.

En medio de una Europa que destina cifras récord a su defensa militar para protegerse frente a Rusia, y en un contexto en el que la ayuda internacional de Estados Unidos se ha reducido significativamente, los países del Viejo Continente se ven bajo la presión de priorizar, con mayor rigurosidad el uso de sus recursos y a quiénes se les destinan.

En este escenario competitivo, la postura de Costa Rica al condenar la invasión rusa, en apoyo a Ucrania, y alinearse con los valores democráticos europeos, podría marcar la diferencia a la hora de acceder a cooperación y apoyo estratégico.

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, mencionó durante una entrevista con La Nación, que el aumento en el gasto de defensa de Europa, constituye una clara evidencia de que la guerra de Rusia en Ucrania, tiene consecuencias que importan incluso para aquellos países que podrían sentirse ajenos al conflicto.

Destacó cómo Costa Rica condenó la agresión rusa, un gesto que la Unión Europea (UE) valora ampliamente, al considerar que el conflicto no se trata solo de una violación flagrante del derecho internacional, sino también de una “catástrofe humanitaria y climática que se está desarrollando en Ucrania”.

“Hay países que se acercan a mi oficina, países que básicamente votan junto a Rusia o se abstienen y, aun así, solicitan apoyo. Estoy usando este ejemplo para explicar por qué el aumento del gasto en defensa es necesario: ahora debemos proteger nuestras propias fronteras frente al imperialismo ruso.

“Por supuesto, en los negocios y en las actividades de desarrollo siempre se prefiere trabajar con amigos y con socios afines, que compartan los mismos valores y objetivos”, indicó Síkela, cuando se le consultó qué podría diferenciar a Costa Rica del resto de países que diariamente tocan las puertas de Europa, a la espera de recibir recursos.

No obstante, en febrero pasado Costa Rica contradijo su propia línea diplomática al abstenerse de votar una resolución promovida por Ucrania, que condenaba la agresión de Rusia y la calificaba como una “invasión a gran escala”. El país cambió su postura a última hora, luego de ser copatrocinador de la iniciativa.

Tras negarse a votar la iniciativa ucraniana, la delegación nacional decidió apoyar la propuesta presentada ante la Asamblea General por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, alegó que el cambio de postura se debió a que la propuesta que condenaba la agresión e invasión rusa no era innovadora y en el pasado se había apoyado mociones similares. Además, afirmó que países como México y República Dominicana también votaron a favor del documento norteamericano, que estipulaba la salida de tropas de Rusia del territorio ucraniano.

El gasto militar de la Unión Europea alcanzará los $446.000 millones en 2025, debido a que los países del bloque destinan más dinero a defenderse de Rusia, según la Agencia Europea de Defensa (AED).

¿Puede la crisis de inseguridad afectar la imagen de Costa Rica?

El funcionario europeo indicó que “hasta ahora no he identificado que la situación (de inseguridad) en Costa Rica impida la llegada de negocios” en referencia al impacto que la crisis en este campo pueda tener.

No obstante, sí destacó que según su experiencia en el sector privado busca estabilidad, seguridad y predictibilidad, lo que se conoce como un “refugio seguro”

“Cuanto más seguro, estable y predecible sea un país, más atractivo resulta para la inversión privada. La idea del programa Global Gateway es, básicamente, catalizar esas inversiones privadas”, agregó.

En 2021, la Comisión Europea y la Alta Representante de la UE lanzaron el programa Global Gateway, una estrategia destinada a impulsar sectores clave como el digital, la energía y el transporte. La iniciativa también busca fortalecer sistemas de salud, educación e investigación en distintos países.

Como parte de esta iniciativa, Síkelas visitó Costa Rica para participar en el anuncio oficial del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmó un acuerdo con el gobierno de Costa Rica por $250 millones para financiar el proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros. La propuesta también es respaldada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima, entre ambos aportarían $550 millones.

Síkela: Democracia y Estado de derecho son principios que vamos a exigir

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, acompañó al presidente Rodrigo Chaves en el anuncio del Tren Eléctrico de Pasajeros. (Jose Cordero/José Cordero)

Cuando se le preguntó sobre la situación política interno en Costa Rica, marcada por la tensión entre el presidente Rodrigo Chaves y los poderes legislativo y judicial, el comisario europeo evitó opinar directamente sobre la situación específica de Costa Rica.

Sin embargo, recordó que “los principios de la Unión Europea se basan en la democracia y en el Estado de derecho. Son valores que siempre vamos a promover, proteger, pero también exigir”.

En un comunicado, previo a su visita, la delegación de la UE en Costa Rica también anunció que Síkelas “exploraría oportunidades para ampliar la cooperación en conectividad digital, ciberseguridad, 5G e innovación”.

Consultado sobre la posibilidad de que Costa Rica tenga que elegir entre Europa y China como socio en el desarrollo de estas tecnologías, el funcionario europeo subrayó que las empresas europeas son las más avanzadas en 5G y que el bloque mantiene sus estándares de calidad y seguridad como prioridad.

“Mire, las empresas europeas son los proveedores más avanzados en tecnologías 5G. Además, existe la experiencia de negocios europeos que se volvieron dependientes de los combustibles fósiles rusos, creyendo que lo más barato también era lo más conveniente.

“Cuando reciben una oferta, siempre hay que pensar en lo que hay detrás. Como dije, nosotros nos mantenemos en nuestros estándares y en nuestra calidad. Somos el continente más avanzado en materia de 5G”, declaró.

Añadió que corresponde a cada gobierno decidir con qué socios trabaja, pero que la UE respaldará a sus empresas para que tengan éxito en las licitaciones, ofreciendo asistencia y reduciendo riesgos mediante subvenciones e inversión.

“Cada país deberá determinar qué es más importante: la participación de empresas locales, la creación de valor en el territorio y los servicios posteriores, o simplemente el precio de un producto o servicio específico”, mencionó.

Compromiso con la lucha climática

El funcionario europeo resaltó la importancia que la Unión Europea otorga a trabajar con socios que comparten sus valores, especialmente en medio de las turbulencias geopolíticas actuales.

“El mundo está cambiando, la geopolítica está cambiando. Vemos que la política se está transformando en una política de poder y que la economía se vuelve cada vez más transaccional”, señaló.

En ese contexto, advirtió que hay países que implementan aranceles y que consideran que no es necesario retomar los compromisos frente al cambio climático. “La Unión Europea y Costa Rica creemos en valores diferentes. Creemos que la lucha contra el cambio climático importa, que el desarrollo humano importa”, añadió.

Según el funcionario, esta coincidencia de principios es la base de la cooperación entre Costa Rica y la UE, y permite construir alianzas de igual a igual para desarrollar proyectos que beneficien a la población, incluyendo iniciativas en movilidad y transporte público que buscan hacer estos servicios más económicos, seguros y limpios.