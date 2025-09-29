Política

‘Preferimos trabajar con socios afines’: Unión Europea destaca postura de Costa Rica ante guerra en Ucrania

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, destacó que Costa Rica se posiciona como un socio estratégico al compartir los valores del bloque

Por Lucía Astorga
Comisario Europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela
El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, conversó con La Nación sobre la relación del bloque con Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)







UcraniaUnión EuropeaCooperación
