Zelenski acusa a Rusia de usar misiles balísticos norcoreanos en un ‘ataque brutal’

Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2026 y difundida el 11 de agosto de 2026 por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Zaporiyia, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el martes a Rusia de usar misiles balísticos de Corea del Norte en una serie de ataques nocturnos que dejaron al menos 10 muertos y decenas de heridos.

La denuncia se dio luego de que el presidente ucraniano afirmara -sin presentar evidencia- que Rusia había recibido más proyectiles y soldados de su aliada Corea del Norte.

Zelenski aseguró que Rusia disparó “misiles balísticos norcoreanos” contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde al menos siete personas murieron.

“La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, (misiles rusos) Zircon y bombas aéreas guiadas”, declaró en X Zelenski, quien denunció un “ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible”.

Habitantes de Kiev contemplan las secuelas de un fuerte ataque ruso contra la capital de Ucrania. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)

El bombardeo en Zaporiyia, donde antes de la guerra vivían más de 700.000 personas, dejó seis muertos y 19 heridos, según el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov.

Las fuerzas rusas “atacaron instalaciones e infraestructuras industriales”, había indicado Fédorov en un mensaje anterior, en el que también compartió una imagen de un auto totalmente destruido por las llamas.

El ejército ruso lanzó además un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas “lanzaron un ataque grupal con armas terrestres de alta precisión, alcanzando empresas militar-industriales y centros de transporte y logística en las ciudades de Kiev y Zaporiyia”.

Rusia atacó igualmente la región nororiental ucraniana de Sumy con “cuatro bombas aéreas guiadas”, matando a un hombre que pasaba en coche por una de las zonas atacadas, según informó en Telegram el gobernador regional Oleg Grygorov.

Otras dos personas murieron durante un ataque diurno en la región portuaria sureña de Odesa, según comunicaron las autoridades locales.

Rusia, por su parte, dijo que un civil murió en un ataque con dron en su región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

Rusia ha recurrido a Corea del Norte en busca de apoyo durante la invasión a Ucrania iniciada en 2022.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, gesticula mientras se dirige a una conferencia de prensa junto al canciller alemán en la Cancillería en Berlín el 14 de abril de 2026, durante consultas gubernamentales germano-ucranianas. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Preocupación surcoreana

Previamente en la guerra, Corea del Norte envió miles de soldados para ayudar a Rusia a repeler una contraofensiva ucraniana en la región de Kursk.

Los servicios de inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y países occidentales han acusado a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia.

Moscú y Pyongyang fortalecieron sus relaciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y en 2024 firmaron un acuerdo de defensa mutua.

Una portavoz de la cancillería surcoreana dijo a AFP que “la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia es un asunto que afecta directamente a nuestra seguridad y constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Esa cooperación militar “debe cesar de inmediato y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados”, añadió.

Hong Min, investigador del grupo de expertos del Instituto de Unificación Nacional de Corea, afirmó que “la posibilidad de despliegues adicionales de Corea del Norte es altamente plausible, dado el creciente requerimiento de mano de obra por parte de Rusia a medida que la guerra se prolonga”.

Hospital infantil golpeado

En la capital ucraniana, Kiev, se produjo una serie de explosiones el martes poco después de la medianoche (21H00 GMT del lunes), constataron periodistas de la AFP, luego de alertas aéreas.

Al menos una persona resultó herida, informó la administración militar de la capital ucraniana.

Asimismo, un hospital infantil de Kiev fue alcanzado, indicó el Ministerio de Salud, al igual que un centro médico que atiende enfermedades infecciosas, según Zelenski.

En la región de Járkov (este), en Zlatopil, un ataque ruso dañó “infraestructuras civiles” e hirió al menos a una persona, reportó el alcalde de la ciudad, Mikola Bakcheiev.

Moscú ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con misiles balísticos, que solo algunos sistemas de defensa antiaérea, entre ellos los Patriot estadounidenses, son capaces de interceptar.

La escasez de proyectiles interceptores PAC-3 destinados a estas baterías se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Paralelamente, Ucrania multiplica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera.