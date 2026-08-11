El Mundo

Zelenski acusa a Rusia de usar misiles balísticos norcoreanos en un ‘ataque brutal’

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció el uso de misiles de Corea del Norte en mortales ataques nocturnos

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2026 y difundida el 11 de agosto de 2026 por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania
Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2026 y difundida el 11 de agosto de 2026 por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania. (IRYNA RYBAKOVA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaguerraRusiaCorea del Nortearmamento
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.