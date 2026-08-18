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Xi Jinping defiende ‘independencia’ de Latinoamérica al recibir a Daniel Noboa en China

En su encuentro, el presidente ecuatoriano aseguró a Xi que Ecuador y China ingresan en “una etapa nueva de relación”. Vea los detalles de la reunión

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Por AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro chino, Xi Jinping, en su reunión en Beijing, China.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario chino, Xi Jinping, en su reunión en Beijing, China. (Presidencia de Ecuador/Presidencia de Ecuador)







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