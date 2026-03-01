El Mundo

Videos muestran celebraciones masivas en Irán por muerte del ayatolá Alí Jamenei

Videos filtrados muestran celebraciones masivas en las calles de Irán, durante bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel

Por AFP
Personas se abrazan durante una manifestación en apoyo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra el gobierno de la República Islámica de Irán, el 28 de febrero de 2026 en Atlanta, Georgia.
Personas se abrazan durante una manifestación en apoyo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra el gobierno de la República Islámica de Irán, el 28 de febrero del 2026 en Atlanta, Georgia. Foto: (ELIJAH NOUVELAGE/AFP)







