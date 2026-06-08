El Mundo

Video muestra colapso de edificio en Filipinas tras potente terremoto de 7,8

Las autoridades informaron que, preliminarmente, una persona murió y cuatro resultaron heridas tras el fuerte sismo

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Por Luis Enrique Brenes y AFP
Filipinas
Policías se reúnen frente a un restaurante de comida rápida Jollibee derrumbado tras un terremoto de magnitud 7.8 en la ciudad de General Santos el 8 de junio. (EDWIN ESPEJO/AFP)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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