Video muestra colapso de edificio en Filipinas tras potente terremoto de 7,8

Policías se reúnen frente a un restaurante de comida rápida Jollibee derrumbado tras un terremoto de magnitud 7.8 en la ciudad de General Santos el 8 de junio.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un edificio colapsa tras el terremoto de magnitud 7,8, el cual provocó la muerte de al menos una persona y heridas en otras cuatro.

Un audiovisual compartido por la AFP captó el instante exacto en el que una estructura, la cual estaba identificada con distintivos de la cadena de comida filipina rápida Jollibee, se derrumba.

Terremoto de 7,8 impacta Filipinas

El colapso de este edificio provocó una nube de polvo. En el material también se observa a un grupo de personas huyendo del lugar. Otros videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

El sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos, manifestó que, hasta este momento, se han reportado un muerto y cuatro heridos. No obstante, enfatizó en que es un reporte inicial.

El organismo de manejo de desastres de Filipinas dijo que “se están verificando” reportes de más víctimas. Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La misma región sintió poco después una réplica de magnitud 6,1, según el USGS.

Autoridades de Filipinas urgieron a los pobladores de zonas costeras buscar zonas elevadas ante el temor de tsunamis provocados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó 24 kilómetros al oeste de la isla sureña de Mindanao.