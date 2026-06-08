El Mundo

Un muerto y edificios colapsados en Filipinas tras potente terremoto de 7,8

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao

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Por AFP
Filipinas
Policías se reúnen frente a un restaurante de comida rápida Jollibee derrumbado tras un terremoto de magnitud 7.8 en la ciudad de General Santos el 8 de junio. (EDWIN ESPEJO/AFP)







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