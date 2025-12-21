Víctimas y congresistas critican censura de documentos publicados del caso Epstein

Washington. Víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein expresaron el sábado su indignación después de que se publicara un esperado conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido exfinanciero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas.

Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Los demócratas exigieron respuestas el sábado después de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación en línea del Departamento de Justicia.

“Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. “Este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”.

Entre decenas de secciones tachadas, un documento de 119 páginas etiquetado como “Gran Jurado-NY” estaba completamente censurado.

El Departamento de Justicia liberó registros donde aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales con Epstein. (AFP /AFP)

Una de las víctimas de Epstein, Jess Michaels, dijo que pasó horas revisando los documentos para encontrar su declaración y las comunicaciones de cuando llamó a una línea de denuncias del FBI.

“No encuentro ninguna de ellas”, le dijo a CNN. “¿Esto es lo mejor que puede hacer el gobierno? Ni siquiera una ley del Congreso nos está dando justicia”.

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los lazos íntimos del desacreditado financiero con los ricos, famosos y poderosos, Trump, quien alguna vez fue uno de sus amigos cercanos, entre ellos.

Al menos un expediente contiene decenas de imágenes censuradas de figuras desnudas o con poca ropa. Fotografías inéditas del desacreditado expríncipe británico Andrés lo muestran recostado sobre las piernas de cinco mujeres.

Otras imágenes muestran a Clinton relajándose en un jacuzzi, con parte de la foto censurada, y nadando junto a una mujer de cabello oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotos inéditas de figuras públicas, miles de documentos revisados y una respuesta del equipo de Clinton. (MANDEL NGAN/AFP)

Privacidad de las víctimas

El congresista republicano Thomas Massie, que lleva mucho tiempo presionando para que se haga pública la información sobre el delincuente sexual, afirmó que esta medida “incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley” aprobada en el Congreso, que obliga al gobierno a publicar todo el expediente del caso excepto los documentos que violen la privacidad de las víctimas.

“Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, agregó el demócrata Schumer.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, dijo a ABC que no hubo ningún intento “de retener nada” para proteger a Trump.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche del viernes.

Pero su base más conservadora lleva mucho tiempo obsesionada con la saga de Epstein y con teorías conspirativas que alegan que dirigía una red de trata sexual para la élite global.

Maxwell, la exnovia de Epstein, sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes y cumple una pena de 20 años por reclutar a menores para el exbanquero, cuya muerte fue oficialmente considerada un suicidio.