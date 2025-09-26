El Mundo

Venezuela se mantiene en alerta y movilizada por ‘amenaza’ de Estados Unidos

Maduro convoca a un simulacro militar en toda Venezuela ante las “amenazas” de Donald Trump y el aumento de la presión en el Caribe. Conozca los detalles.

Por AFP
Ejercicio militar venezolano el 20 de setiembre. (PEDRO MATTEY/AFP)







