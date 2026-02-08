El Mundo

Venezuela libera a aliado cercano de la opositora María Corina Machado

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, fue liberado en Caracas tras el proceso iniciado por la presidencia encargada luego de la captura de Maduro

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado
Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, fue liberado en Caracas tras el proceso iniciado por la presidencia encargada luego de la captura de Maduro (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.