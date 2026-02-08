Venezuela libera a aliado cercano de la opositora María Corina Machado

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, fue liberado en Caracas tras el proceso iniciado por la presidencia encargada luego de la captura de Maduro

Caracas, Venezuela. Un dirigente opositor cercano a la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo al cumplirse un mes de anunciarse un proceso de excarcelaciones por parte de la presidencia encargada, informó su hijo en redes sociales.

El 8 de enero se anunció un proceso de excarcelaciones, cinco días después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió Ramón Guanipa en un mensaje en la red social X.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2024 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

“Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, agregó Ramón Guanipa tras confirmar la excarcelación de su padre.