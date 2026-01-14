El Mundo

Venezuela libera a 14 periodistas en medio de proceso de excarcelaciones bajo presión de Estados Unidos

El gobierno interino de Venezuela liberó a 14 periodistas, entre ellos el opositor Roland Carreño, en el marco de un lento proceso de excarcelaciones de presos políticos

Por AFP
Evelis Cano, madre del preso Jack Tantak Cano, pidió la libertad de todos los presos políticos frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como el Centro de Control y Custodia de Detenidos de Boleita, en el municipio Sucre de Caracas este 11 de enero. Fotografía:
El gobierno informó esta semana que salieron de prisión 116 detenidos y el jefe del Parlamento asomó que van 400, aunque incluyó cifras de diciembre. (FEDERICO PARRA/AFP)







