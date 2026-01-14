El Mundo

Familiares de víctimas de las protestas de 2017 en Venezuela denuncian lentitud de la CPI

Familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron en Madrid la lentitud de la CPI y exigieron acelerar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Por AFP
Edificio de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra la CPI después de que el tribunal emitiera una orden de arresto contra el israelí Benjamin Netanyahu. Fotografía:
Algunos de los familiares dijeron sentir “esperanza” de que pueda haber justicia tras la captura de Maduro. (LAURENS VAN PUTTEN/AFP)







VenezuelaCPIVíctimas de protestas2017Lentitud
AFP

