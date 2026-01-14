Familiares de víctimas de las protestas de 2017 en Venezuela denuncian lentitud de la CPI

Algunos de los familiares dijeron sentir “esperanza” de que pueda haber justicia tras la captura de Maduro.

Madrid, España. Un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron este miércoles en Madrid la “lentitud” de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

“Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo (...) Pedimos celeridad”, aseveró Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un joven de 17 años que falleció en los disturbios en Caracas en junio de 2017.

Israel Cañizales, padre de Armando Cañizales, músico de 18 años que murió el 3 de mayo también en Caracas, criticó la “negligencia, la inoperancia, la lentitud” de la CPI, durante una rueda de prensa que reunió a varios familiares de víctimas, residentes en España, en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo que los apoya.

La CPI abrió una investigación por la actuación de las autoridades durante las protestas de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

El tribunal inició en 2018 un examen preliminar tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela y abrió la investigación formal en noviembre de 2021.

Los familiares indicaron que su petición de justicia no cambia por el hecho de la captura de Nicolás Maduro en una operación de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Maduro y su esposa enfrentan a la justicia por narcotráfico en Nueva York.

“Maduro está preso, es verdad, pero fue algo tan puntual, el régimen sigue haciendo desastres. Hay una gran cantidad de presos políticos. El país no ha evolucionado nada”, dijo Isabel De Figueiredo, madre de Diego Arellano, muerto en mayo de 2017 de un balazo en el tórax durante una manifestación en la localidad de San Antonio de los Altos.

“Lo que pido es justicia para mi hijo, porque me lo mataron. Nadie me lo va a devolver, yo lo sé (...) Pero caramba, que uno por lo menos pueda ver (...) que los que lo mataron por lo menos sean castigados”, señaló De Figueiredo, quien dijo querer ver “una orden de captura” de la CPI contra Maduro.

Algunos de los familiares dijeron sentir “esperanza” de que pueda haber justicia tras la captura de Maduro.

“El 3 de enero sentí una gran satisfacción (...) Me tiré en el piso a llorar y yo dije: ‘esto es una esperanza, esto es una luz para que se haga justicia’”, señaló Zugeimar Armas.