Venezuela excarcela a 99 detenidos tras protestas por reelección de Maduro

Manifestantes sostienen una pancarta en la que exigen la liberación de todos los presos políticos durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025.

Las autoridades venezolanas anunciaron el jueves la excarcelación de 99 detenidos durante las protestas de 2024 tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, informó el ministerio penitenciario.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, a quienes el propio mandatario calificó como “terroristas”.

La justicia ha excarcelado a más de 2.000 personas desde entonces, según cifras oficiales.

“El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el gobierno venezolano, “se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”.

La oposición denunció fraude en esos comicios y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por “traición a la patria, incitación al odio y conspiración” tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, informó a la AFP la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de “presos políticos”.

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según la ONG.

Las excarcelaciones ocurren en momentos de una escalada entre Venezuela y Estados Unidos que desplegó desde agosto una inusual flota en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Maduro señala que las maniobras buscan forzar un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano.

“Jamás debieron estar detenidos”

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó más temprano el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

“Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, señaló Andreína Baduel, al frente del Clippve, en referencia a medidas de libertad condicional que obliga a muchos de los excarcelados a presentarse con regularidad en tribunales.

Según el relato de familiares, 60 de los excarcelados estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

“Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos”, añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo “en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas”, dijo.

Defensores de derechos humanos señalan que las detenciones han tenido un “carácter arbitrario”.

“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

En Venezuela hay al menos 902 “presos políticos”, de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.