El Mundo

Familiares de ‘presos políticos’ en Venezuela exigen investigar torturas y desapariciones ante la fiscalía

Familiares de presos políticos protestan en Caracas para denunciar torturas, aislamientos y desapariciones forzadas en cárceles venezolanas.

EscucharEscuchar
Por AFP
Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación.
Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaPresos políticosTorturaFiscalía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.