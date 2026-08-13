Venezuela continúa firmando acuerdos con empresas extranjeras de energía: estas son las tres nuevas

(Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos/Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos)

Caracas, Venezuela. Venezuela otorgó el jueves licencias a tres empresas internacionales para la exploración y explotación de gas, al retomar la firma de acuerdos qué comenzó con la apertura en el sector de hidrocarburos impulsada por el gobierno interino.

La reforma a la ley de hidrocarburos fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo estadounidense y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

Desde entonces se han firmado varios convenios con compañías internacionales para la explotación, producción y exportación de petróleo y gas, pero desde que ocurrió el doble terremoto del 24 de junio que ha dejado más de 6.300 fallecidos, no se habían anunciado nuevos acuerdos.

Este jueves, las autoridades anunciaron que firmaron acuerdos con British Petroleum (BP), la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Qatar, para continuar la fase 2 de exploración del campo Lorán, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

“Puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo”, dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Meg O’Neill, directora ejecutiva de BP Latinoamérica, celebró el acuerdo formal para el desarrollo de la fase 2 en el campo Lorán.

“Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela”, afirmó O’Neill.

En junio, el gobierno había otorgado una licencia a la británica Shell para la fase 1 de exploración en este mismo campo.

El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo y también es rico en gas natural.

“Tengo un afán especial en el gas, para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en Venezuela”, dijo Rodríguez.

“Pero también como he dicho, para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas”, agregó.

Con la apertura en el sector de los hidrocarburos, Washington empezó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela, dando mayor facilidad a empresas internacionales para regresar al país.