El Mundo

Venezuela continúa firmando acuerdos con empresas extranjeras de energía: estas son las tres nuevas

Venezuela otorga nuevas licencias de gas natural a empresas internacionales. Ahora abrirá un campos de gas a tres grandes firmas

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Por AFP
Campos de gas en Venezuela.
Campos de gas en Venezuela. (Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos/Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos)







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