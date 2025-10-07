El Mundo

Vehículo de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, fue atacado a pedradas en medio de protesta

El presidente Daniel Noboa resultó ileso tras un ataque con piedras y palos durante protestas indígenas en Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel.

Por AFP
El presidente y candidato presidencial de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un evento sobre vivienda en Guayaquil.
El presidente y candidato presidencial de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un evento sobre vivienda en Guayaquil. (MARCOS PIN, Marcos PIN /AFP)







Daniel NoboaIlesoAtaqueProtestas indígenasEcuador
