Ecuador expulsa a periodista español que cubría protestas indígenas

El periodista español Bernat-Lautaro Bidegain fue deportado de Ecuador por “amenazar la seguridad” tras cubrir las protestas indígenas contra Daniel Noboa.

Por AFP
Protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE (la mayor organización indígena de Ecuador) en Quito el 2 de octubre de 2025.
Protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE (la mayor organización indígena de Ecuador) en Quito el 2 de octubre de 2025. (RODRIGO BUENDIA/AFP)







AFP

