Revista Dominical

Diputada francesa sobre narcotráfico en Costa Rica: ‘Lo que pasa aquí tiene un impacto directo en las calles de Marsella y París’

Diputada de los franceses en América Latina y el Caribe, Éléonore Caroit, destaca cooperación en transporte, océanos y ambiente como oportunidades para Costa Rica y Francia.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Retratos y entrevista de diputada francesa Eléonore Caroit / Foto John Durán
Retratos y entrevista de diputada francesa Eléonore Caroit / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa RicaFranciainseguridadtransportediplomaciacooperación internacional
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.