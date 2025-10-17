El Mundo

Uruguay aprueba ley de eutanasia: así fue el debate en el Senado y el grito que lo interrumpió

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en aprobar una ley que autoriza la eutanasia. Conozca los requisitos y detalles de esta histórica norma

EscucharEscuchar
Por AFP
Rosana Rubio (I) celebra la aprobación de la ley de eutanasia en el Palacio Legislativo de Montevideo el 15 de octubre de 2025. Uruguay aprobó el 15 de octubre de 2025 una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras un meditado y largo debate en el Senado.
Uruguay aprobó el 15 de octubre de 2025 una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras un meditado y largo debate en el Senado. (SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EutanasiaAprueban eutanasia en UruguayMuerte digna
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.