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Unión Europea pide a países reducir llenado de reservas de gas para el invierno

Bruselas pide bajar el objetivo de almacenamiento de gas al 80% para frenar la suba de precios. Alarma por los ataques a la producción de GNL en Catar

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Por AFP
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Bruselas pide bajar el objetivo de almacenamiento de gas al 80% para frenar la suba de precios. Alarma por los ataques a la producción de GNL en Catar (-/AFP)







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