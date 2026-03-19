Catar dice que ataques de Irán redujeron en casi la quinta parte su capacidad de exportar gas

Doha, Catar. El ministro de Energía de Catar declaró el jueves que los ataques contra las instalaciones energéticas del país reducirán la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) en un 17%, una pérdida estimada de $20.000 millones en ingresos anuales.
“La reparación de los daños sufridos por las instalaciones de GNL llevará entre tres y cinco años. El impacto se sentirá en China, Corea del Sur, Italia y Bélgica”, declaró Saad Sherida Al Kaabi, en un comunicado.
El ministro añadió que debido a esta situación el país se ve obligado a declarar “fuerza mayor” durante hasta cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo, un término legal que le permite incumplir los contratos de exportación de gas que tiene firmados por causas ajenas a su competencia.