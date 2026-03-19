El Mundo

Catar dice que ataques de Irán redujeron en casi la quinta parte su capacidad de exportar gas

Cuatro grandes economías se verán especialmente afectadas por la posible escasez de gas

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Por AFP
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Catar suspendió la producción de gas natural licuado el 2 de marzo después de que los ataques iraníes alcanzaran las instalaciones energéticas del Golfo en una nueva escalada de la guerra en Oriente Medio. (-/AFP)







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