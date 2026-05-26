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Unión Europea acusa a Rusia de intentar desestabilizar Europa con incursiones de drones

Lituania emitió orden de refugiarse en búnkeres por primera vez desde que empezó el conflicto en Ucrania, tras incursión de drones.

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Por AFP
Banderas en un edificio de gobierno lituano, ubicado en VIlna, donde se aprecian las insignias locales, la de la Unión Europea y la de la OTAN.
Banderas en un edificio de gobierno lituano, ubicado en VIlna, donde se aprecian las insignias locales, la de la Unión Europea y la de la OTAN. (Fernando Chaves Espinach/Fernando Chaves Espinach)







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