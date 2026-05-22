El Mundo

Países nórdicos y bálticos denuncian campaña de desinformación rusa tras incursión de drones en su espacio aéreo

Los países reiteran que “nunca” han permitido que su territorio o espacio aéreo se use para lanzar ataques contra objetivos rusos.

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Por AFP
Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una reunión en Kuressaare (Estonia).
Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una reunión en Kuressaare (Estonia). (GINTS IVUSKANS/GINTS IVUSKANS)







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