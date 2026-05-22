Países nórdicos y bálticos denuncian campaña de desinformación rusa tras incursión de drones en su espacio aéreo

Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una reunión en Kuressaare (Estonia).

Helsingborg, Suecia. Los ministros de Exteriores de los países nórdicos y bálticos han denunciado este viernes “la campaña de desinformación” lanzada por Rusia, y reiterado que “nunca” han permitido que su territorio o espacio aéreo se use para lanzar ataques contra objetivos rusos, condenando igualmente las incursiones de drones que obligaron recientemente a Lituania y Letonia a declarar alertas de seguridad.

Así lo han expresado en un comunicado conjunto los jefes diplomáticos de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca, un escrito acordado en los márgenes de la cumbre ministerial de la OTAN que ha tenido lugar este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg.

Estos países se han referido a la reciente incursión por error de un dron ucraniano en el espacio aéreo de Estonia y han afirmado que estos “incidentes” son una “consecuencia directa de la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania”.

Los países nórdicos y bálticos también han asegurado que “nunca” han permitido que su territorio o espacio aéreo se utilice para que se lancen ataques contra objetivos en Rusia, como les acusa el Kremlin, y han criticado a Moscú por “pretender desviar la atención” de su invasión “ilegal” e intimidar a su vez a los aliados de la OTAN.

“Ucrania tiene derecho a defenderse en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Continuaremos brindando nuestro firme apoyo político, diplomático, militar y financiero a Ucrania para lograr una paz justa y duradera, en pleno cumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas”, se lee en la misiva.

COMPROMISO CON LA DEFENSA COLECTIVA

Dicho esto, han aseverado que, como aliados de la OTAN, permanecen unidos en la defensa del territorio y el espacio aéreo de la Alianza, “con pleno compromiso con la defensa colectiva” en virtud del artículo 5 de la organización porque “una postura de disuasión y defensa sólida y creíble, especialmente en el flanco oriental de la OTAN, sigue siendo esencial” para su seguridad.

“Los países nórdicos y bálticos continuarán fortaleciendo sus capacidades de defensa. Asimismo, continuaremos nuestros esfuerzos para contrarrestar las actividades maliciosas de Rusia, incluida la desinformación”, han concluido su comunicado conjunto.