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Ucrania lanza más de 500 drones contra Rusia; ataque deja tres muertos cerca de Moscú

Autoridades rusas activaron sistemas antiaéreos en 14 regiones

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Por AFP
Moscú sufrió daños menores tras un masivo ataque con drones atribuido a Ucrania durante la madrugada. Imagen con fin ilustrativo. (SERGEI SUPINSKY/AFP)







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